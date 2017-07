Bloomington community calendar, July 14-20

By Mike Hanks

Friday, July 14

SINGLE CHRISTIAN FELLOWSHIP

When: 6:30 p.m.

Where: Veterans Memorial Park, 6335 Portland Ave., Richfield

Info: 651-649-4525

MOONLIGHT MOVIE: ‘FINDING DORY’

When: 9 p.m.

Where: Normandale Lake Bandshell, 5901 W. 84th St., Bloomington

Info: tr.im/summer17

Saturday, July 15

FARMERS MARKET

When: 8 a.m. to 1 p.m.

Where: Bloomington Civic Plaza, 1800 W. Old Shakopee Road

Info: tr.im/farm17

BIRD WATCHING TREK

When: 8-10:30 a.m.

Where: Bloomington Visitor Center, Minnesota Valley National Wildlife Refuge, 3815 American Blvd. E.

Info: bit.ly/mvrefuge

SOUTHSIDE MEN’S GROUP

When: 8:30-10 a.m.

Where: Creekside Community Center, 9801 Penn Ave. S., Bloomington

Info: southsidemensgroup.org

CLASSIC COUNTRY MUSIC JAM

When: 9 a.m. to 12:30 p.m.

Where: Creekside Community Center, 9801 Penn Ave., Bloomington

Info: 952-563-4944

POND STUDY

When: 1-2 p.m.

Where: Fort Snelling State Park, 101 Snelling Lake Road, St. Paul

Info: tr.im/pondstudy

SWEETHEART MOVIE: ‘SLEEPLESS IN SEATTLE’

When: 9 p.m.

Where: Civic Plaza Amphitheater, 1800 W. Old Shakopee Road, Bloomington

Info: tr.im/summer17

Sunday, July 16

SUMMER FLOWER WALK

When: 1-2 p.m.

Where: Fort Snelling State Park, 101 Snelling Lake Road, St. Paul

Info: tr.im/flowerwalk

STORY STROLL

When: 2-4 p.m.

Where: Richardson Nature Center, 8737 E. Bush Lake Road, Bloomington

Info: tr.im/3rp

Monday, July 17

BIRD WATCHING TREK

When: 8-10:30 a.m.

Where: Bass Ponds Trailhead, 2501 86th St. E., Bloomington

Info: bit.ly/mvrefuge

KID POWER WITH RACHAEL KROOG

When: 10:30 a.m.

Where: Moir Park, 10320 Morgan Ave., Bloomington

Info: tr.im/summer17

BLOOMINGTON NOON ROTARY

When: Noon

Where: Hilton Minneapolis-Bloomington, 3900 American Blvd. W., Bloomington

Info: bit.ly/bnrotary

Tuesday, July 18

TODDLER TUESDAYS: THE NUT JOB 2

When: 10 a.m. to noon

Where: Rotunda, Mall of America, Bloomington

Info: tr.im/nutjob

FAMILY STORY TIME

When: 10:30 a.m.

Where: Penn Lake Library, 8800 Penn Ave., Bloomington

Info: 612-543-5800

BLOOMINGTON MEDALIST BAND

When: 7 p.m.

Where: Normandale Lake Bandshell, 5901 W. 84th St., Bloomington

Info: tr.im/summer17

ALCOHOLICS ANONYMOUS

When: 8 p.m.

Where: Mt. Hope Lutheran Church, 3601 W. Old Shakopee Road, Bloomington

Info: 952-922-0880

Wednesday, July 19

BLOOMINGTON OPTIMIST CLUB

When: 7:30-8:30 a.m.

Where: LaQuinta Inns & Suites, 5151 American Blvd. W.

Info: bloomingtonoptimists.org

MONARCH MADNESS

When: 2-3 p.m.

Where: Oxboro Library, 8801 Portland Ave., Bloomington

Info: 612-543-5775

ON SCREEN FOR FAMILIES: MOVIE MATINEE

When: 2-3:45 p.m.

Where: Penn Lake Library, 8800 Penn Ave., Bloomington

Info: 612-543-5800

NATIONAL ALLIANCE ON MENTAL ILLNESS PEER SUPPORT GROUP

When: 5 p.m.

Where: Charaka Community Support Program, 7888 12th Ave. S., Bloomington

Info: 651-645-2948

CHESS CLUB

When: 6:30-8 p.m.

Where: Southdale Library, 7001 York Ave. S., Edina

Info: 612-543-5900

Thursday, July 20

CRIBBAGE

When: 12:45 p.m.

Where: Creekside Community Center, 9801 Penn Ave. S., Bloomington

Info: 952-563-4944

SING, SING, SWING

When: 7 p.m.

Where: Normandale Lake Bandshell, 5901 W. 84th St., Bloomington

Info: tr.im/summer17